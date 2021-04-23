Пятница, 23 Апреля 2021 16:37

АрмИнфо. Конфликт в Карабахе окончательно не разрешен, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Прежде чем говорить о мирном соглашении, необходимо констатировать простой факт: карабахский конфликт не разрешен окончательно. Этот конфликт невозможно решить силой или угрозой применения силы. Прибегнув к военной агрессии в сентябре 2020 года, руководство Азербайджана нарушило один из трех основных принципов, лежащих в основе мирного урегулирования конфликта: принцип неприменения силы или угрозы силой", - сказал Григорян.

Как указал секретарь СБ, существуют принципы, согласование которых проходило в течение многих лет, и на них должно основываться урегулирование конфликта. "В этом вопросе с нами солидарны также страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в последнем совместном заявлении которых было подчеркнуто, что урегулирование конфликта должно происходить "на основе принципов и элементов, хорошо известных сторонам", - сказал он.

Секретарь Совбеза Армении считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев "не только отрицает объективный факт неурегулированности конфликта, но и пытается всеми способами усугубить вражду между двумя народами". "К примеру, когда он открывает так называемый "парк трофеев", делает бредовые заявления о Зангезуре, уничтожает армянское духовное и культурное наследие на оккупированных территориях Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), оскверняет не только могилы воинов Первой Карабахской войны, но и памятники героям Великой Отечественной войны, то как можно думать о мирном договоре? Когда Азербайджан проявит разумный подход, предпримет рациональные шаги и будет готов вести конструктивный диалог, тогда можно будет думать о мирном соглашении", - сказал Армен Григорян.