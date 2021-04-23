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 Пятница, 23 Апреля 2021 16:35
Наира Бадалян

Вторжения не было - Лилит Макунц

Вторжения не было - Лилит Макунц

АрмИнфо.Глава правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц отрицает факт вторжения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в дом жительницы Шурнуха.

"Согласно моей информации премьер-министр не входил в дом жительницы Шурнуха без разрешения",- заявила он 23 апреля в ходе брифинга.

Двадцатого апреля Пашинян во время визита в Сюникскую область попросился в гости одной из жительниц села Шурнух. Сама хозяйка дома позднее сообщила СМИ, что не желала впускать главу правительства, но он и члены делегации, постучавшись, вошли.

Накануне первый президент Армении Левон Тер-Петросян жестко раскритиковал визит Пашиняна в Сюник, назвав его "наглым проявлением цинизма". "Самым отвратительным для меня эпизодом похода Пашиняна в Сюник было его вторжение поздно вечером, без разрешения, в квартиру женщины из Шурнуха. Не хотел бы видеть премьер-министра своей страны в более унизительном положении, представление о правах гражданина, которого, к сожалению, не отличается от представления рабовладельца ", - заявил первый президент Армении.


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