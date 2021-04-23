Пятница, 23 Апреля 2021 15:07

АрмИнфо. Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна ожидается до конца апреля, заявила глава правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц 23 япреля в беседе с журналистами

Несмотря на то, что до конца апреля осталась всего неделя, Макунц на сегодня отказалась указать конкретную дату отставки премьера.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подать в отставку в последней декаде апреля, чтобы запустить механизм проведения внеочередных парламентских выборов. "Я собираюсь подать в отставку в последней декаде апреля в соответствии с договоренностями с парламентскими силами и президентом республики. После этого для соблюдения необходимых процедур на седьмой день состоятся выборы премьер-министра. Фракция "Мой шаг" выдвинет мою кандидатуру, как этого требует положение конституции. Другие фракции кандидатов не предложат и "Мой шаг" меня не изберет", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. 20 апреля на брифинге депутат от парламентской фракции "Мой шаг" Арман Егоян сообщил, что после отставки Пашиняна и.о. главы правительства будет Никол Пашинян.