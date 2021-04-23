Пятница, 23 Апреля 2021 14:54

АрмИнфо. Руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц считает, что акции в Сюнике не носили политический характер, и сопровождались хулиганскими проявлениями.

По словам Макунц, у народа есть повод для недовольства, но повод есть и будет при любой власти. "Вопрос в другом - есть определенная тенденция разделить республику на части, которая направляется определенными группами, что не может быть приемлемо для политического руководства и силовиков любой страны", - указала она, воздержавшись называть конкретные имена.

Макунц не согласилась с ремаркой о том, что действующая власть в 2018 году поступала аналогичным образом - разделив общество на "белых и черных". "Нашими действиями мы не стремились разделить общество - напротив, всем была предоставлена возможность самопроявления', - отметила она.

Напомним, что 21 апреля премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Сюник всопровождении десятков сотрудников службы безопасности. Ему устроили "теплый прием" в Агараке, скандируя "Никол - предатель", "Никол, уходи!", "Никол - капитулянт!", "Никол - турок!". Произошла потасовка между противниками премьера и сотрудниками службы безопасности. Премьер в спешке покинул Агарак и был вынужден объехать Мегри и Каджаран. Уже в Капане в ходе совещании он поручил главам силовых структур в жесткой форме наказать всех виновников