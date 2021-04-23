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АрмИнфо. Министр труда и по социальным вопросам Армении Месроп Аракелян покинул свою должность. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook
"С сегодняшнего дня прекращаю свою деятельность на посту министра труда и по социальным вопросам Армении", - написал он.
По словам Аракеляна, в послевоенной ситуации он взял на себя эту ответственность с единственной целью - "днем ранее сбросить с плеч нашего народа социальный катастрофический груз, с которым мы столкнулись в результате войны, развязанной врагом против Арцаха".
"Сегодня мы можем констатировать, что Арцах преодолел социальный кризис и вступил в стадию программ развития, жилищного строительства, в связи с чем выражаю свое удовлетворение. Считаю, что первостепенные социальные вызовы в достаточной степени преодолены", - отметил он.
"В то же время, решение первоочередных социальных проблем наших братьев, получивших ранения на войне, процесс протезирования поставлены на достаточную хорошую основу для достижения конечного результата. Благодарю своих коллег из Армении и Арцаха за сотрудничество. Желаю мира нашей единой Родине!",- написал Месроп Аракелян.
Напомним, что Месроп Аракелян возглавил министерство 20 ноября 2020 года, после того, как Заруи Батоян была освобождена от должности министра труда и социальных вопросов Республики Армения. До того, с 17 июля 2018 года, Аракелян был советником премьер-министра РА Hикола Пашиняна.
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|Армения и Индия рассмотрели возможности расширения сотрудничества в области ИТ и научной сфере
|Вице-премьер Армении обсудил с главой делегации ЕС возможность применения инновационного механизма <обмена долгов на охрану окружающей среды>
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