Пятница, 23 Апреля 2021 14:46

АрмИнфо. Первый квартал 2021 года ознаменовался резким ростом физического насилия в отношении представителей СМИ.

Как сообщает Комитет по защите свободы слова в отчете за первый квартал текущего года, в вышеуказанный период было зарегистрировано 7 случаев с 8 пострадавшими, меж тем в 2020 году таковых не было вовсе.

"В основном они регистрировались во время массовых мероприятий и акций протеста. Против журналистов и средств массовой информации подано 12 новых исков, из них 10 по обвинению в клевете и оскорблении, причем 6 из них - нынешними и бывшими должностными лицами и их соратниками.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу большого количества таких судебных исков в своем докладе "Состояние прав человека в мире в 2020 году".

Общее количество различных видов давления в этом квартале достигло 20 (50 в тот же период 2020 г.), включая случаи оскорбления или пренебрежительного отношения к журналистам, в которых особо выделялись представители как правительства, так и оппозиции", - говорится в отчете.

Также отмечается, что в СМИ продолжают жаловаться на деятельность ведомств, которые без необходимости откладывают или отказываются отвечать на запросы или предоставляют неполную информацию. За квартал было зарегистрировано 15 случаев (21 случай в аналогичный период 2020 года) нарушения права на получение и распространение информации, и только в 2 случаях СМИ обратились в суд.

При этом в комитете указали, что ряд новых законодательных инициатив (поправки к Закону о СМИ, в котором среди прочего, предлагается запретить ссылаться на неидентифицируемые источники; повышения в несколько верхнего порога компенсации за клевету и оскорбление по статье 1087.1 Гражданского кодекса РА и др.) инициированных властями РА носят репрессивный характер, противоречат общеизвестным международным нормам, в том числе рекомендациям Совета Европы, прецедентным решениям Европейского Суда, а также положениям Постановления Конституционного Суда РА № 997 от 15 ноября 2011г.

Одним из значимых событий, имевших место в рассматриваемый период, стало подведение итогов конкурса на лицензирование телекомпаний на вещание на общественном мультиплексе, в результате которого <Н2> была признана проигравшей, обратилась в суд с апелляционной жалобой на решение Комиссии по радио и телевидению. <А1 +> снова лицензию не получила. За некоторыми исключениями, статус- кво в секторе сохранялся, серьезных реформ не наблюдалось, что во многом связано с недостатками и пробелами в Законе об аудиовизуальных СМИ, принятом в июле 2020 года.