Пятница, 23 Апреля 2021 14:45

АрмИнфо. В Армению прибыла делегация во главе со спикером Центральноамериканского парламента Каролиной Фернандес.

Как сообщает пресс-служба НС РА, делегация прибыла по приглашению спикера парламента Армении Арарата Мирзояна для участия в церемониях поминовения жертв Геноцида армян.

Также состоятся встречи делегации с представителями законодательной и исполнительной власти. В рамках визита предполагается подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Национальным Собранием РА и Парламентом Центральной Америки.

Как ранее сообщало АрмИнфо, по приглашению председателя НС Арарата Мирзояна в Армению прибудет и делегация во главе с председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше. В составе делегации руководители всех представленных в Сенате политических групп.

Французская делегация встретится со спикером НС А.Мирзояном, представителями парламентских фракций и комиссий. Намечены также встречи с премьер-министром РА, президентом Республики и Католикосом Всех Армян.