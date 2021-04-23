Пятница, 23 Апреля 2021 14:43

АрмИнфо. В Баку продолжается постановочный суд над армянским военнопленным Людвигом Мкртчяном.

Власти Азербайджана в нарушении 8-ого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о возвращении всех захваченных лиц в ходе боевых действий в зоне нагорно- карабахского конфликта, учинили суд над армянским военнопленным. Так, сегодня Бакинский Военный суд рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения в отношении гражданина Армении Людвига Мкртчяна. Азербайджанские власти, захватившие Мкртчяна в ходе боевых действий, инкриминируют деяния предусмотренные статье 113 Уголовного кодекса Азербайджана (Причинение физической боли или психических страданий лицам, подвергшимся задержанию или иному ограничению свободы).Власти Азербайджана утверждают, что якобы Мкртчян пытал азербайджанских военнопленных во время первой Карабахской войны

Суда продлил арест Мкртчяна еще на 4 месяца. Азербайджанские СМИ сообщают, что в Военной прокуратуре Азербайджана в отношении Мкртчяна было возбуждено уголовное дело еще в 2000 году.