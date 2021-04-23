Пятница, 23 Апреля 2021 12:38

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маркарян направил Генеральному секретарю Организации Антониу Гутерришу письмо по поводу угроз применения силы против Армении и территориальных амбиций, озвученных президентом Азербайджана 20 апреля.

Как сообщает постпредство РА в ООН, в письме Генсеку армянский дипломат обратил внимание на пропаганду насилия, армянофобии и воинствующей идеологии со стороны Азербайджана, которая представляет угрозу не только праву армянского народа жить на своей родине, но и миру и безопасности всего региона.

Постпред Армении подчеркнул, что это наглядно доказывает, что агрессия, развязанная Азербайджаном в контексте глобальной эпидемии, была попыткой урегулировать нагорно-карабахский конфликт силой оружия.

Маркарян также отметил, что территориальные притязания Азербайджана, угрозы создать так называемый "Зангезурский коридор" силой являются несостоятельными как с точки зрения истории, так и с точки зрения международного права, и идут в разрез с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября риторике 2020 года.

Он также указал, на продолжающиеся нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права: удерживание в плену многих армянских военнопленных, пропагандируя насилие и расизм против армян в бакинском "парке ", что является явной имитацией нацистской пропаганды.

"Армения осуждает провокационную риторику, расистскую идеологию, угрозы применения силы, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе, подтверждает необходимость полного, незамедлительного и добросовестного выполнения обязательств по международному гуманитарному праву, в частности освобождения военнопленных и другие заложников", - подытожил Маркарян.

Отметим, что президент АР Ильхам Алиев 20 апреля в интервью Азербайджанскому телевидению заявил, что создание Зангезурского коридора полностью отвечает азербайджанским национальным, историческим и будущим интересам. "Мы исполним задачу по осуществлению Зангезурского коридора, хочет того Армения или нет. Если захочет Армения, это можно решить просто, если не захочет - мы решим это силой. Я говорил до войны и во время войны, что они должны убраться с нашей земли по доброй воле, иначе мы их вышвырнем. Так и произошло. Тоже самое будет и с Зангезурским коридором. Азербайджанский народ вернется в захваченный Зангезур спустя 101 год ", - отметил Алиев