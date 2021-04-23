Пятница, 23 Апреля 2021 11:52

АрмИнфо.Посольство Армении призвало граждан РА, находящихся в России, ознакомиться с заявлением Министерства внутренних дел РФ по вопросам пребывания в стране.

В обращении в частности говорится: "В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" тем лицам, кто находится на территории Российской Федерации в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций.

В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения. В отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы".

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Как ранее сообщало АрмИнфо, замглавы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что Министерство внутренних дел требует от государств СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, до 15 июня покинули страну, в противном случае они будут выдворены.

Согласно статистике МВД, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч - из Таджикистана, 152 тысячи - с Украины, 120 тысяч - из Азербайджана, 115 тысяч - из Киргизии, 61 тысяча - из Армении, 56 тысяч - из Молдавии, 49 тысяч - из Казахстана.