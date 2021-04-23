Пятница, 23 Апреля 2021 11:51

АрмИнфо.Последний призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ вполне логическим образом адресован Азербайджану. Подобная убежденность обусловлена сделанным непосредственно после осенней войны заявлением Армении о необходимости шагов и действий МГ ОБСЕ в направлении окончательного урегулирования конфликта.

Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении Степан Сафарян.

14 апреля сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором дали свою оценку ситуации в регионе и озвучили несколько призывов сторонам нагорнно- карабахского конфликта.

"Ереван на официальном уровне заявил, что конфликт не разрешен, поскольку его силовое решение разрешением считаться не может. Соответственно, обсуждения вокруг статуса Арцаха и других смежных вопросов должны продолжаться. В свете формирования подобной повестки официальным Ереваном, содержание последнего заявления сопредседателей касаться Армении просто не могут по определению", - считает он.

При этом, по оценкам Сафаряна, на сегодняший день Минской группы как таковой не существует, в свете чего, своим заявлением сопредседатели в первую очередь пытаются спасти, собственно, минский формат. Степень соответствования данной тенденции армянским интересам, оценивать, на его взгляд, преждевременно. При этом, перспектива окончательного обрушения МГ, по его прогнозам, приведет к созданию регионального формата обсуждения проблем. К примеру, предложенного Анкарой, и переформулированного по своему Тегераном, формата 3+3.

Таким образом, именно перспектива заполнения неизбежного в в случае ухода с арены МГ ОБСЕ вакуума новым пока что несуществующим форматом побуждает сопредседателей, по оценкам Сафаряна, ее спасти. Спасти саму себя, но не ситуацию вокруг Арцаха, тем более, Армению. Поскольку поведение МГ в течение 44-х дней войны продемонстрировало, что ее заявления особо никого не волнуют. После чего сложившаяся в результате ситуация привела к остановке войны по сути Россией.

Глава МИД Армении Ара Айвазян охарактеризовал заявление МГ ОБСЕ как призыв Азербайджану об отказе от деструктивной политики, которая будет мешать диалогу между странами. "Сопредседатели вновь напомнили Азербайджану о необходимости выполнения всех пунктов трехстороннего заявления, включая возвращение военнопленных. Ереван никогда не отказывался от диалога с Баку и готов приложить усилия в целях окончательного разрешения конфликта, что возможно только при определении статуса Арцаха на основе реализации права на самоопределение", - заявил министр.