Пятница, 23 Апреля 2021 11:29

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 4 015 тестов на коронавирус, из коих болезнь была выявлена в 715 случаях (17,8%), выздоровело - 1 123 человека, скончалось - 15 .

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение получает на данный момент 14 854 пациента.

С момента вспышки пандемии, в Армении провели 955 515 тестов, из коих болезнь подтвердилась у 212 114 граждан (22,2%), выздоровело - 192 281 (90,6%), летальных исходов - 3 984 (1,8%). При этом за минувшие сутки было выявлено также 4 случая, когда у пациента был

диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев насчитывает 995.