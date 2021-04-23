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АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 4 015 тестов на коронавирус, из коих болезнь была выявлена в 715 случаях (17,8%), выздоровело - 1 123 человека, скончалось - 15 .
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение получает на данный момент 14 854 пациента.
С момента вспышки пандемии, в Армении провели 955 515 тестов, из коих болезнь подтвердилась у 212 114 граждан (22,2%), выздоровело - 192 281 (90,6%), летальных исходов - 3 984 (1,8%). При этом за минувшие сутки было выявлено также 4 случая, когда у пациента был
диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев насчитывает 995.
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|Армения и Грузия наметили новые пути дальнейшего развития и укрепления сотрудничества
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|Комитет по защите свободы слова сигнализирует о резком росте физического насилия в отношении СМИ
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|В Баку продолжается постановочный суд над армянским военнопленным
|Постпред Армении обратился к Генсеку ООН в связи с угрозами президента Азербайджана
|Эксперт: В “реанимации” МГ ОБСЕ заинтересованы США, Франция и… Россия
|Инспекционный орган по охране природы и недрам возглавил Ованнес Мартиросян
|Посольство Армении призвало граждан РА, находящихся в России ознакомиться с заявлением МВД по вопросам пребывания в стране
|Глава ОС: Минская группа спасает саму себя
|Впервые за долгое время в Армении число новых случаев заражения коронавирусом не превысило тысячный рубеж
|АраратБанк и Incofin IM подписали кредитный договор на 3 миллиона евро
|Банк ВТБ (Армения) предоставил банковскую гарантию ЛСОФТ
|В Турции заявили о намерении продолжить политику отрицания Геноцида армян
|Офис Омбудсмена следит за ситуацией в связи с акцией протеста в Ереване
|Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ опубликовали заключение о поправках в Избирательный кодекс Армении
|В Ереване проходит акция в поддержку подвергнутых приводу сюникцев
|С точки зрения прав человека неприемлемы заявления и поручения Пашиняна,озвученные в ходе совещания в областной администрации Сюника – Омбудсмен
|Президент Армении не подписал закон "О высшем образовании и науке", направив документ в Конституционный Суд
|Представления премьера Армении о правах человека не отличаются от рабовладельческих - Левон Тер-Петросян
|Захарова о парке в Баку: В России рассчитывают, что Баку и Ереван будут стремиться к шагам по нормализации отношений, а не создании новых разделительных линий
|Туркменистан избран на пост вице-председателя Европейской Экономической Комиссии ООН
|Туркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
|Интервью с Филипом Линчем (часть вторая)
|В Минобороны Армении отреагировали на обвинения Азербайджана о провокации на госгранице
|Джен Псаки призвала дождаться 24 апреля по вопросу признания Геноцида армян
|США дополнительно выделит Армении $12,9 млн. для более эффективной реализации прав и обязанностей граждан
|Председатель Сената Франции будет находится в Ереване 24 апреля
|Опрос MPG: В Армении очень доверяют российской вакцине "Спутник V"
|Армянские правоохранители задерживают предполагаемых организаторов и участников акций протеста в Сюникской области
|В преддверии 106-й годовщины Геноцида армян президент Армении обратился к лидерам более двух десятков стран и международных организаций
|ПАСЕ призвал Азербайджан незамедлительно вернуть всех удерживаемых армян
|Пашинян рассказал, куда были потрачены средства фонда "Айастан"
|МИД Арцаха строго осудил провокационные действия противника
|"Джавахкская диаспора России" призывает президента и парламент Грузии признать Геноцид армян
|Армения в течение 10 лет ежегодно будет предоставлять Арцаху дополнительное содействие в размере 10 млрд драмов
|ACBA Bank приступил к выпуску новых карт премиум класса
|Парламентарий: Важно не голосование. Важна повестка
|В Ереване откроется выставка "Наследие под угрозой: Арцах"
|Бундестаг Германии предоставляет возможность молодым людям из Армении получить международную парламентскую стипендию в Берлине
|Американист: На столе Байдена два проекта заявления на 24 апреля - один с термином "геноцид", другой без
|АО Арцаха призвала противника воздержаться от шагов по подрыву российской миротворческой миссии и запугиванию армянского населения
|За сутки в Армении выявили 881 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело - 887
|Два человека погибли, еще один пострадал в результате взрыва автомобиля на территории ЗАО "Джермук Групп"
|Более 100 конгрессменом США призывают Байдена признать Геноцид армян
|Оппозиционер: Визит Пашиняна в Сюник был связан с некоторыми изменениями, которые он не успел еще осуществить в пользу Азербайджана
|ВС Азербайджана обстреляли Степанакерт, и ряд сел в Арцахе и Сюнике
|Глава Европейского департамента МИД РА принял участие в он-лайн встрече со специальными посланниками стран Восточного партнерства
|Армения и Индия рассмотрели возможности расширения сотрудничества в области ИТ и научной сфере
|Вице-премьер Армении обсудил с главой делегации ЕС возможность применения инновационного механизма <обмена долгов на охрану окружающей среды>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Читать больше
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