Пятница, 23 Апреля 2021 11:11

АрмИнфо.Ереван, 23.04.21. АрмИнфо. АраратБанк привлек 3 миллиона евро от финансово-инвестиционной компании Incofin Investment Management посредством двух гарантированных фондов - Volksvermogen NV и Incofin CVSO по 1.5 млн евро от каждого для финансирования малого и микропредпринимательства.

«Сотрудничество с Incofin IM началось еще с 2012 года и свидетельствует о стабильном эффективном партнерстве двух структур. Должен констатировать, что в условиях кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, АраратБанк всегда ориентировался на малые и средние предприятия, обеспечивая устойчивое развитие предприятий в пользу экономического роста страны, создания и сохранения рабочих мест. Еще в декабре 2020 года АраратБанк получил 5 миллионов долларов от Механизма расширения микрофинансирования (MEF) под гарантию Incofin IM для продвижения сектора малого и среднего бизнеса в Армении. На этот раз Банк получил ресурсы в евро. Примечательно, что около 4 млн евро кредитов в текущем портфеле банка уже выделено из фондов Incofin », - сказал председатель правления АраратБанка Мгер Ананян.

Компания Incofin и «АраратБанк» тесно сотрудничает с 2012 года. Инвестируя в социальные и экологические проекты, мы стараемся поддерживать наших клиентов не только в хорошие, но и в трудные времена. Поэтому мы рады подключить ресурсы двух наших фондов фондов в реализацию этой новой сделки », - сказал , региональный директор Incofin IM по Восточной Европе и Центральной Азии Ян Девиженгерт.

Отметим, что компания Incofin Investment Management специализируется на инвестициях в глобальные социальные и экологические проекты, фокусируясь на финансировании сельскохозяйственного сектора. Incofin, движимая желанием способствовать инклюзивному развитию, стремится также удовлетворить потребности предпринимателей в улучшении жизни людей с ограниченными возможностями. Incofin IM выступает управляющей компанией фондов, имеющей лицензию AIFM (Alternative Investment Fund Managers Directive), и управляет активами на сумму более 1 миллиарда евро. Incofin IM имеет команду из более чем 60 профессионалов, сосредоточенных в штаб-квартире в Бельгии, а так же инвестиционных офисах в Камбодже, Колумбии, Индии и Кении.

Открытое акционерное общество АраратБанк было основано в 1991 году и является одним из лидеров банковской системы Армении. АраратБанк предоставляет инновационные высококачественные банковские услуги как физическим, так и юридическим лицам, используя самые современные технологии, создавая уникальную бизнес-культуру во взаимоотношениях между банком и клиентом.

Благодаря инновационным банковским технологиям и лучшему опыту корпоративного управления банк имеет 53 филиала по всей стране. АраратБанк активно работает в реальном секторе экономики Армении, в частности, в сфере кредитования малого и среднего бизнеса. АраратБанк сотрудничает с 17 авторитетными международными финансовыми институтами.

Регистрируя стабильный рост финансовых показателей из года в год, банк занимает уникальное положение в банковской системе Армении. Таким образом, по состоянию на конец 1 квартала 2021 года общие активы банка составили 501,8 млн долларов США. Кредитные вложения составили 281,2 млн долларов США, из которых 54,8% приходится на кредитование юридических лиц (154,1 млн долларов США) и 47,7% на кредитование физических лиц (134,1 млн долларов США).

Общие обязательства банка за отчетный период составили 426,3 миллиона долларов. Около 30,0% или 127,8 млн долларов США приходится на средства, привлеченные по международным программам, 23,5% или 100,3 млн долларов США - на срочные вклады, 22,4% или 95,3 млн долларов США – приходятся на депозиты довостребования. В первом квартале 2021 года банку удалось увеличить срочные депозиты на $ 12,9 млн (14,8%).

Общий капитал банка за счет девальвации армянского драма по отношению к доллару США увеличился до 75,5 миллиона долларов по сравнению с 73,2 миллионами долларов в прошлом году. Чистая прибыль за первый квартал 2021 года составила 3,4 миллиона долларов. В первом квартале банк обеспечил 14,73% уровень достаточности капитала и 27,49% уровень общей ликвидности.