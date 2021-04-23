Пятница, 23 Апреля 2021 11:02

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и компания-разработчик АБС ЛСОФТ активно сотрудничают в рамках расчетно-кассовых операций на протяжение больше 10-и лет. С 2020 года Банк финансирует ЛСОФТ посредством банковских гарантий, которые предоставляются в обеспечение исполнения контрактных обязательств компании перед Министерством финансов РА.

ЛСОФТ является одной из ведущих компаний в области программного обеспечения в Армении. Компания специализируется на разработке и сопровождении программного обеспечения для компаний финансового рынка, предлагая комплексные решения участникам этой отрасли.

Посредством банковских гарантий Банк ВТБ (Армения) гарантирует исполнение обязательств своего клиента перед третьей стороной. В данном случае банковская гарантия выступает в качестве дополнительного свидетельства финансовой устойчивости компании и ее способности выполнить свои обязательства по контракту.

Кредитование и обслуживание среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений Банка ВТБ (Армения). Для каждого клиента со стороны Банка применяется индивидуальный гибкий подход финансирования, с учетом особенностей вида деятельности бизнеса. Предоставляемые Банком кредитные продукты и финансовые инструменты направлены на решение различных задач предпринимателей на разных этапах развития бизнеса.

Более подробную информацию о финансовых инструментах Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/financial/financial-tools , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.