Пятница, 23 Апреля 2021 10:53

АрмИнфо. На заседании Высшего консультативного совета под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждены вопросы, касающиеся новой конституции, антидемократических инициатив, а также обвинений в Геноциде армян.

Касаясь вопроса события 1915 года в Османской Империи, глава государства подчеркнул, что Турция продолжит бороться с "лживыми" обвинениями в Геноциде армян и защищать "правду", в частности от тех, кто поддерживает эту клевету из собственных политических интересов.

Отметим, что несмотря на наличие огромного количества доказательств, Турция продолжает политику отрицания Геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Этот факт признали и осудили более двух десятков государств и международных организаций. Эксперты склоны считать, что в этом году и президент США Джо Байден в ходе своего ежегодного обращения 24 апреля произнесет слово Геноцид.