Четверг, 22 Апреля 2021 20:41

АрмИнфо.Венецианская комиссия и Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) опубликовали заключение о поправках в Избирательный кодекс Армении. Об этом на своей соцстранице в Фейсбуке сообщил министр юстиции Рустам Бадасян.

Так, Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ отметили, что рассмотрев пакет поправок к ИК, в рамках которого РА отказывается от "рейтинговой" избирательной системы (избрание кандидатов в депутаты по территориальным спискам), пришли к выводу, что это, по сути, не меняет избирательную систему, более того - упрощает ее и может быть применена в ходе проведения внеочередных выборов.