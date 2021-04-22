Четверг, 22 Апреля 2021 20:34

АрмИнфо.Развития в Сюнике находятся под пристальным контролем Омбудсмена Армении Армана Татояна, сообщает пресс-служба армянского Защитника прав человека.

Так, согласно информации, с 21 апреля Татоян пристально наблюдает за тем, как в Сюникской области разворачиваются события. В связи с этим Омбудсмен выступил с рядом комментариев. В частности, отмечается, что абсолютно неприемлемо любое проявление ненависти и унижение достоинства человека. Татоян также напомнил, что в его обязанности входит защита не конкретных должностных лиц, а обычных граждан - от решений должностных лиц и органов местного самоуправления.

Омбудсмен коснулся присутствия сотрудников правоохранительных органов в масках в ходе визита Пашиняна в Сюник. Как считает ЗПЧ, это непозволительно, так как в случае нарушений с их стороны исключается возможность идентификации.

Помимо этого, с точки зрения прав человека в сфере уголовного правосудия Татоян считает неприемлемыми заявления и поручения Пашиняна, озвученные 21 апреля в ходе совещания в областной администрации.

Омбудсмен направил специальную рабочую группу в Сюник, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, посетить отделения полиции, провести беседы с подвергнутыми приводу. ЗПЧ призвал правоохранительные органы и должностные лица действовать в рамках верховенства права в сложившейся напряженной ситуации.