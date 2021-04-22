Четверг, 22 Апреля 2021 19:37

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян не подписал закон "О высшем образовании и науке", обратившись в Конституционный Суд для определения соответствия закона Конституции, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон "О высшем образовании и науке" и пакет смежных законов был направлен на подпись президенту 2-го апреля. Президент республики обсудил законодательный акт с руководством Национальной академии наук Армении, представителями вузов, сферы образования и науки, общественных организаций, выслушал их мнения и замечания.

"Согласно обоснованию, приложенному к закону, его основной целью является повышение эффективности управления системами образования и науки. Однако следует подчеркнуть, что закон не носит системного характера, и предусмотренными регулированиями предлагаются частичные решения проблем, существующих в сфере науки и образования.

Для принятия такого закона, прежде всего, необходимо иметь четкое видение, стратегию и программу развития науки и образования, мпрограмму - в каком направлении мы идем, какую науку и образование хотим развивать. Закон в нынешнем виде не в полной мере отражает современные тенденции развития науки и образования.

В то же время анализ закона, проведенный аппаратом президента, и экспертные мнения привели к выводу о том, что отдельные положения закона очевидно спорные с конституционной точки зрения", - говорится в сообщении аппарата президента РА.

Отметим, что 24 марта Национальное собрание приняло пакет законопроектов, предусматривающих дополнения и изменения в Законе <О высшем образовании и науке> и смежных законах. Согласно документу впредь состав Совета ВУЗов будет ограничен 9 членами, из коих 5 будет назначать уполномоченный государственный орган, а 4 будут из ВУЗа. Фактически ректоров Вузов будет назначать государство. В начале апреля Ереванский государственный университет (ЕГУ) и Национальной академии наук (НАН) Армении выступили с совместным заявлением, в котором призывали президента не подписывать документ, и отправить его на проверку конституционности. Так, в заявлении отмечается, что изучение закона показывает, что существуют отдельные нормативные акты, которые достаточно проблематичны с точки зрения соответствия Конституции Республики Армения.