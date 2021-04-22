Четверг, 22 Апреля 2021 19:32

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер- Петросян считает, что представления премьер-министра РА о правах человека не отличаются от представления рабовладельца.

"Самым отвратительным для меня эпизодом похода Пашиняна в Сюник было его вторжение поздно вечером, без разрешения, в квартиру женщины из Шурнуха", - заявил первый президент Армении, касаясь визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сюник, передает iLur.am.

"Не хотел бы видеть премьер-министра своей страны в более унизительном положении, представление о правах гражданина, которого, к сожалению, не отличается от представления рабовладельца", - добавил Тер-Петросян.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян в ходе визита в Сюник вошел в один из домов в приграничном Шурнухе. Затем в сети распространились видеоматериалы, повествующие о том, как хозяйка дома была недовольна визитом Пашиняна, и что премьер вторгся в дом.