Четверг, 22 Апреля 2021 18:07

АрмИнфо. Россия предпринимает энергичные посреднические усилия для устранения одного из наиболее сильных раздражителей в отношениях Баку и Еревана. Об этом 22 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о возвращении армянских пленных и военнопленных из азербайджанского плена.

Она напомнила, что российская сторона выступает за решение проблемы пленных по формуле "всех на всех". "И такой шаг действительно создал бы благоприятную атмосферу для продвижения вперед по целому ряду важных вопросов", - отметила она.

На просьбу прокомментировать открытие в Баку трофейного парка, приуроченного последней войне в Карабахе, Захарова подчеркнула, что в России рассчитывают, что Баку и Ереван будут стремиться к шагам, которые будут направлены на нормализацию отношений, а не создание новых разделительных линий.

"Такая цена была заплачена - огромная цена - жизни людей. Этим моментом и трагическим, и дающим одновременно надежды на будущее нужно воспользоваться в мирных, созидательных целях. А не использовать этот момент для еще большего усугубления ситуации, чем было ранее. Не создавать разделительных линий, раздражителей. Да, это сложно, особенно после вооруженных конфликтов. Да, очень сложно его преодолеть, в том числе и психологически. Да, многие не согласны с результатами. Многим хочется - кому-то продолжения, а кому-то реванша. Но в этом ли цель", - вопрошала представитель МИД РФ.

При этом она задала риторический вопрос, будет ли создание подобных раздражителей способствовать созданию атмосферы доверия и достижению урегулирования, возвращению мира.

"Ответ мне кажется очевиден. Нет, не будет. И важнейшей задачей на данном этапе, мы считаем, укрепление мер доверия в отношениях Армении и Азербайджана, в формировании положительной экономической повестки дня, способной обеспечить эффективные условия для устойчивого развития Закавказья. Это отвечает интересам всех наших партнеров в регионе", - заключила Захарова.

В Баку 12 апреля появился парк трофейной армянской техники в виде инсценировки событий войны. Чудовищное сооружение разместилось на пяти гектарах. "Воссоздана реальная картина оборонительных укреплений, которые враг создавал на протяжении нескольких десятилетий. Здесь можно увидеть мощнейшую заградительную систему из 10 рубежей, включающих бетонированные инженерные сооружения, противотанковые рвы и ежи, заминированные участки, тоннели, окопы", - сообщили азербайджанские СМИ. Особый смысл "парку" придают манекены, изображающие армян в самых разных унижающих достоинство позах.