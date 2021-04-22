Четверг, 22 Апреля 2021 18:00

АрмИнфо.В период с 20 по 21 апреля 2021 года в Женеве состоялось заседание 69-ой сессии Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН). В работе мероприятия приняли участие представители на уровне министров и заместителей министров из стран-участниц ЕЭК ООН для обмена передовым опытом в области циркулярной экономики и определения её курса в течение последующих двух лет.

В ходе проведенного сегмента высокого уровня на тему «Поощрение развития циркуляционной экономики и устойчивого использования природных ресурсов в регионе Европейской экономической комиссии» от туркменской стороны выступил Министр финансов и экономики Туркменистана М.Сердаров.

В своем выступлении Министр М.Сердаров отметил, что переход к циркуляционной экономике, основанной на максимизации добавленной стоимости, будет возможен, если будет усилен контроль над запасами природных ресурсов и соблюдение устойчивого баланса возобновляемых ресурсов для сохранения и поддержания на неистощимом уровне природного капитала.

21 апреля 2021 года во второй половине дня состоялись выборы на пост Председателя и заместителей председателя Комиссии из числа стран-участниц ЕЭК ООН.

Единогласным решением на посты Председателя и заместителей председателя ЕЭК ООН на период 2021-2023 годы были избраны следующие страны: Председатель – Австрийская Республика; Вице-председатели – Швейцарская Конфедерация и Туркменистан.