Четверг, 22 Апреля 2021 17:05

АрмИнфо. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала дождаться 24 апреля по вопросу признания Геноцида армян.

Так, на брифинге 21 апреля на вопрос журналиста, выполнит ли президент Джо Байден свое обещание признать Геноцид армян, особенно на фоне призыва более 100 конгрессменов сделать это, Псаки, частности сказала: "Конечно. Рассчитываю, что в субботу мы сможем сказать большее о Дне памяти. Сейчас мне больше нечего добавить к этому".

Заметим, что газета The Wall Street Journal накануне со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден намерен официально признать Геноцид армян в Османской империи в начале XX века.

По ее информации, соответствующее заявление глава Белого дома может сделать в субботу, 24 апреля. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида.

Газета подчеркивает, что возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары. По данным WSJ, представитель посольства Турции в Вашингтоне пока не прокомментировал сведения ее источников.