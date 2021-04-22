Четверг, 22 Апреля 2021 17:03

АрмИнфо.Армянская общественность очень доверяет эффективности антикоронавирусной вакцине российского производства <Спутник V". Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association.

В частности, из общего числа опрошенных жителей страны 75,8% отметили, что готовы вакцинироваться исключительно препаратом российского производства. А вот за AstraZeneca отдали голоса всего 9,2% респондентов, за вакцины американского производства <проголосовал> лишь 1% опрошенных, за другие вакцины, за исключением Спутник V и AstraZeneca - лишь 0,6%. При этом 2,9% респондентов не придают значения стране производителю, а 10,5% - затруднились ответить.

В гендерном распределении лидирует также <Спутник V>. Таким образом, 81,5% женщин отдают предпочтение российской вакцине, 8,8% - AstraZeneca, 2,4% - не придают значения стране производителю, 7,2% - затруднились ответить.

Среди мужчин за российскую вакцину проголосовали 69,7% респондентов, 9,7% - за британскую AstraZeneca, за исключением Спутник V и Astrazeneca готовы вакцинироваться 1,3%, американской вакциной - 2,1% (тогда как женщины в целом проигнорировали вакцину американского производства), не придают значения стране производителю - 3,4% опрошенных мужчин, затруднились с ответом 13,9%.

Результаты опроса показывают также отношение граждан к вакцинации в столице, других городах Армении и в селах. В частности, в Ереване готовы к вакцинации российским Спутник V - 76,5% опрошенных, AstraZeneca - 10,9%, американской вакциной - 1,6%, за исключением Спутник V и Astrazeneca - 0,5%, не придают значения стране производителю - 3,3%, затруднились с ответом - 7,1%. В других городах Армении львиная доля также приходится на Спутник V (70,5%), AstraZeneca (10,1%), американская вакцина (0,8%), за исключением Спутник V и Astrazeneca (0,8%), не придают значения стране производителю (3,1%), затруднились с ответом (14,7%).

В армянских селах аналогичная картина. Большинство респондентов выступили за вакцину российского производства - 76,5%, AstraZeneca - 6,9%, американская вакцина - 0,6%, за исключением Спутник V и AstraZeneca - 0,6%, не придают значения стране производителю - 2,3%, затруднились с ответом - 10,9%.

Примечательно, что отдают также предпочтение российской вакцине граждане выше 65 лет (86,4%), от 55 до 64 лет (81,6%), от 45 до 54 лет (74,4%), от 35-44% (72,6%), от 25 до 34 лет (72,8%) и от 18 до 24 лет (68,1%). 23,4% опрошенных последней возрастной группы готовы вакцинироваться препаратом британского производства. При этом в общей сложности, к вакцинации готовы 48,1% опрошенных, и соответственно 51,9% пока не планируют вакцинироваться.

Однако в Ереване картина обратная - число готовых к вакцинации несколько выше - 51%, и соответственно 49% опрошенных - не готовы.

При этом в других городах Армении собираются вакицинироваться только 45,6% опрошенных граждан, соответственно против выступает 54,4%. В селах Армении за вакцинацию - 47,3%, против - 52,7%.

Примечательно, что мужчины к вакцинации относятся с большей готовностью нежели женщины, голоса распределилась следующим образом - 52,4% и 47,6%. Сообщается, что опрос проводился с 17 по 19 апреля по всей территории Армении. Метод исследования CATI (Computer Assisted Telephone Interview - система компьютеризированного телефонного интервью для проведения маркетинговых или социологических опросов), объем выборки составил 1000, ошибка выборки +/- 3,0%.

Отметим, что Армения уже импортировала 24 тыс. доз британо-шведской вакцины AstraZeneca и 15 тыс. доз российской <Спутник V>. Вскоре, как

отметила глава Минздрава Армении Анаит Аванесян, также ожидаются поставки вакцины Novavax американского производства, а также имеются

договоренности с китайской стороной. По ее словам, Армения договаривается с РФ о возможности приобретения 1 млн. доз вакцины <Спутник V>. По ее словам, до конца 2021 года в Армении планируется вакцинировать 20% населения.