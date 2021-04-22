Четверг, 22 Апреля 2021 17:02

АрмИнфо. Армянские правоохранители задерживают предполагаемых организаторов и участников акций протеста в Сюникской области Армении против визита премьер-министра РА Никола Пашиняна в регион.

Отметим, что в связи с акциями протеста в Сюникской области РА на фоне визита премьер-министра Армении Никола Пашинян в регион возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Никол Пашинян 21 апреля в Капане заявил, что нарушители закона в Мегри должны понести строгое наказание. "То, что произошло в Мегри, я уверен, является нарушением закона. И я надеюсь, что правоохранители республики отреагируют на это в очень четкой и жесткой форме, поскольку нельзя допустить, чтобы маленькая группа людей создала впечатление: то есть, вне зависимости от впечатления, нельзя допустить существование атмосферы безнаказанности в республике. Надеюсь, специальными и резкими действиями будет решен этот вопрос и виноватые в видимой для общественности форме будут привлечены к ответственности ",- заявил Пашинян.

На этом фоне уже ночью мэр Мегри Мхитар Закарян был вызван в территориальный Следственный комитет, а уже сегодня утром доставлен в столичный СК. Адвокат Закаряна Гаяне Папоян также сообщили об обысках, проведенных в доме Закаряна. Как стало известно, в отношении Закаряна возбуждено уголовное дело по признакам части 1 и 3 статьи 258 УК РА и части 1 статьи 316 УК РА.

Кроме того, заместитель главы общины Горис Ирина Йолян сообщила, что ее коллега - заместителя мэра Гориса Менуа Овсепяна ( вместе с другими жителями, накануне также принимал участие в акциях протеста против Никола Пашиняна -ред.) 22 апреля, после полуночи, куда-то увезли, и до сих пор нет информации - куда и в каком направлении.

Она добавила, что информацию о его местонахождении не могут получить даже адвокаты Овсепяна и они уже обратились в офис омбудсмена Армении.

Под горячую руку попал и участник последней карабахской войны, бывший руководитель администрации Шурнуха Арарат Агабекян. Последний потерял дом, он был передан врагу. Как стало известно, Арарата Агабекяна больного доставили в Следственный комитет. При этом на видео, выложенном в сети, видно насколько в беспомощном состоянии находится Агабекян. "Какое отношение я имею ко всему этому, я больной, семь дней лежал с температурой, пневмонией, меня волоком притащили сюда, прошу вас вызвать скорую помощь. Я умираю, лекарства остались дома",

- просит Арарат Агабекян, который сегодня должен был сдать тест на коронавирус.

На фоне задержаний, перед зданием СК Армении в Ереване проходит акция протеста, с требованием освободить всех задержанных.

Экс-губернатор Сюникской области, глава партии <Возрождающаяся Армения> Ваге Акопян в беседе с журналистами сообщил, что этой ночью подвергнуты приводу или задержаны свыше 20 человек.

Отметим, что в связи с событиями, произошедшими 21 апреля в Сюникской области, возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 258 УК Армении (хулиганство), части 1 статьи 316 УК Армении (применение насилия в отношении представителя власти).

Визит Никола Пашиняа в Сюникскую область был омрачен, и фактически сорван акциями протеста. В Мегри и Капане участники протестов в

грубой форме требовали Пашиняна покинуть область. А в Каджаран он вовсе не смог попасть, поскольку жители перекрыли въезд в город. В область он прибыл в сопровождении большого числа полицейских.