Четверг, 22 Апреля 2021 15:09

АрмИнфо. В преддверии 106-й годовщины Геноцида армян президент Армении Армен Саркисян направил письма лидерам более двух десятков стран и международных организаций, в том числе Франции, России, США, Германии, Италии, Аргентины, Ливана, Греции, Папе Римскому Франциску, королям Нидерландов, Бельгии, Швеции.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян выразил благодарность президентам, парламентам, общественным, духовным, научным и академическим кругам за признание и осуждение Геноцида армян в различных аспектах, а также за проявленную к армянскому народу солидарность.

В письме, адресованном президенту Франции Эмманюэлю Макрону, Саркисян, в частности, отметил. "Признание Геноцида армян, участие президента Франции в церемонии, посвященной 100-летию Геноцида армян в Ереване, объявление 24 апреля Днем памяти Геноцида армян вашим указом еще раз подчеркивают солидарность и приверженность Франции к универсальным ценностям".

В письме президенту России Владимиру Путину президент РА отметил: "Армения высоко ценит усилия России и ваши личные в деле признания и

осуждения Геноцида армян. Признание Геноцида армян, Декларация о признании 24 апреля Днем памяти Геноцида армян, заявление Государственной Думы по случаю 100-летия Геноцида армян, ваше участие в церемонии, посвященной 100-летию Геноцида армян еще раз подчеркивают приверженность России к универсальным ценностям".

В письме президенту США Джо Байдену, Саркисян высоко оценил решения двух палат Конгресса США от 2019 года. "В Армении мы приветствовали принятие Палатой представителей США в 2019 году резолюции о признании Геноцида армян, за которым последовало единогласное решение Сената США. Признание Геноцида армян означает признание преступления против человечности. Мы убеждены, что одним из инструментов предотвращения геноцида и политики геноцида является их признание и осуждение.

Мы с нетерпением ждем возможности подтвердить вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов", - отметил Саркисян.

В письмах президент Армении выразил уверенность, что процесс международного признания и осуждения Геноцида армян будет способствовать предотвращению и искоренению геноцида как преступления против человечности и безнаказанности во всем мире.