Четверг, 22 Апреля 2021 14:37

АрмИнфо.Военные действия между Арменией и Азербайджаном и процессы, имевшие место после трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года и по сей день, имеют большое значение для Совета Европы, и за всем этим внимательно следила Мониторинговая комиссия. Об этом говорится в заявлении, Мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

При этом отмечается, что в координации с другими соответствующими комитетами комиссия заслушал представителей обеих стран, а также независимых экспертов, а содокладчики по Армении и Азербайджану регулярно делали совместные заявления о происходящих событиях.

"Комиссия уверена, что национальные парламенты двух стран могут и должны сыграть важную роль в деле осуществления шагов по построению взаимодоверия, процесса примирения и возобновления мирных переговоров между сторонами. Поэтому комиссия приветствует прогресс, достигнутый в деле реализации трехстороннего заявления, но при этом выражает озабоченность по поводу сообщений, согласно которым не все арестованные были обменены в контексте этого конфликта. Кроме того, комиссия считает, что обеим сторонам следует укреплять сотрудничество и коммуникации, направленные на разминирование упомянутых территорий, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, комитет повторяет, что четкой целью пункта 8 трехстороннего заявления является обмен всеми арестованными, без различия статуса, предоставленного им одной из сторон.

"Подчеркивая озабоченность, выраженную Европейским судом по правам человека относительно предполагаемых 188 армян, захваченных Азербайджаном, Комиссия призывает азербайджанскую сторону обеспечить немедленное освобождение всех удерживаемых армян и их передачу властям Армении.

Комиссия считает, что создание независимой международной миссии по расследованию нарушений прав человека и гуманитарного права во время недавних военных действий может способствовать формированию благоприятной среды для примирения и установления реального мира. Культурное наследие важно для всех сторон конфликта, и незамедлительное создание необходимых механизмов для обеспечения его защиты и восстановления является приоритетной задачей. Потому Мониторинговая комиссия поручила своему подкомитету, занимающемуся вопросами конфликтов между государствами-членами Совета Европы, более подробно изучить конкретные механизмы решения этих двух вопросов", - отмечается в заявлении.

В заключении, Комиссия призывает обе стороны конструктивно сотрудничать с соответствующими международными институтами, в частности, с Минской группой ОБСЕ, чтобы полностью выполнить трехстороннее заявление и начать мирные переговоры.