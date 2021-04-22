Четверг, 22 Апреля 2021 13:34

АрмИнфо. Правительство Армении 22 апреля одобрило заключение соглашения с правительством Арцаха, согласно которому РА в течение 10 лет ежегодно будет предоставлять Арцаху дополнительно до 10 млрд драмов на программы содействия физических и юридических лиц, понесших материальный урон вследствие военных действий.

Помимо этого, из резервного фонда правительства РА правительству Арцаха в виде гранта будет выделено 4млрд 067 млн драмов на возмещение коммунальных расходов (электроэнергия, газ, связь) жителей Арцаха за декабрь-январь 2020 года. Как напомнил министр труда и по социальным вопросам Армении Месроп Аракелян, программа по возмещению расходов действует с сентября. Программа будет продолжена в течение текущего года, заверил он. Средства буду направлены также на программы стимулирования труда, действующие с января с.г., в частности, на возмещение выплат по подоходному налогу работников частных организаций (420 млн за январь-февраль). Программу, как отметил Аракелян, уже можно назвать результативной, поскольку в марте по сравнению с февралем, в Арцахе создано более 600 новых рабочих мест.

Таким образом, как подчеркнул премьер-министр РА Никол Пашинян, с ноября 2020 года Армения предоставила Арцаху порядка 50 млрд драмов. Вице-премьер Мгер Григорян, в свою очередь, отметил, что, если посчитать бюджет всех утвержденных программ, нацеленных на содействие Арцаха на ближайшие 2-3 месяца, то финансирование достигнет примерно 70 млрд драмов.