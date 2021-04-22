Четверг, 22 Апреля 2021 12:51

АрмИнфо. ACBA Bank приступил к выпуску карт Visa Signature премиум класса. Как сообщает пресс-служба Банка, карта имеет ряд преимуществ, и помимо своих стандартных функций, картодержателям предлагает широкий спектр дополнительных услуг.

В частности, согласно источнику, картодержатели смогут воспользоваться следующими преимуществами: медицинской страховкой во время путешествий: максимальный лимит страхования составляет $750 тыс.; страхованием покупок: в случае утраты или повреждения товара в течение последующих 365 дней со дня совершения покупки, компенсация в размере до $20 тыс., страхование от дорожных неудобств: в случае отмены рейса (до $5 тыс.), пропуска рейса (до $1 тыс.), задержки рейса или багажа ($300), ДТП (до $500 тыс.), расходов на юридические услуги за рубежом (до $5 тыс.), страхование арендованного авто от несчастных случаев (до $10 тыс.), страхование потерянного или поврежденного личного имущества (до $1 тыс.), 4-разовый бесплатный доступ в VIP-залы в более чем 1000 аэропортах, Concierge-сервис – во время путешествия из любой точки мира по телефону или в онлайн режиме 24/7.

Картодержателям бесплатно доступны многочисленные услуги, которые осуществляются для держателя карты по принципу «вместо держателя карты», в частности бронирование рейса, гостиниц, ресторанов, аренда автомобилей, приобретение билетов на мероприятия, планирование путешествия и ряд других возможностей.

Более детальная информация о Visa Signature доступна по следующей ссылке: https://www.acba.am/uploaded/welcome.pdf .-