Четверг, 22 Апреля 2021 12:46

АрмИнфо.Бундестаг Германии в сотрудничестве со Свободным университетом Берлина и Техническим университетом Университета Гумбольдта предоставляет молодым людям с высшим образованием, интересующимся политикой возможность получить международную парламентскую стипендию в Берлине.

Как сообщает пресс-служба Минобразования и науки РА, программа будет реализовывать с 1 марта по 31 июля 2022 года. Последний срок подачи заявок - 31 июля 2021 год.

На сайте Бундестага Германии www.bundestag.de/ips содержится вся информацию о проекте, в том числе список необходимых документов для анкеты, которые необходимо заполнить. Соответствующая ссылка на проект также размещена на сайте Посольства Федеративной Республики Германия в Армении www.eriwan.diplo.de.

В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь в посольство Германии в Армении.