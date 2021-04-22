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АрмИнфо.Бундестаг Германии в сотрудничестве со Свободным университетом Берлина и Техническим университетом Университета Гумбольдта предоставляет молодым людям с высшим образованием, интересующимся политикой возможность получить международную парламентскую стипендию в Берлине.
Как сообщает пресс-служба Минобразования и науки РА, программа будет реализовывать с 1 марта по 31 июля 2022 года. Последний срок подачи заявок - 31 июля 2021 год.
На сайте Бундестага Германии www.bundestag.de/ips содержится вся информацию о проекте, в том числе список необходимых документов для анкеты, которые необходимо заполнить. Соответствующая ссылка на проект также размещена на сайте Посольства Федеративной Республики Германия в Армении www.eriwan.diplo.de.
В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь в посольство Германии в Армении.
|С точки зрения прав человека неприемлемы заявления и поручения Пашиняна,озвученные в ходе совещания в областной администрации Сюника – Омбудсмен
|Президент Армении не подписал закон "О высшем образовании и науке", направив документ в Конституционный Суд
|Представления премьера Армении о правах человека не отличаются от рабовладельческих - Левон Тер-Петросян
|Захарова о парке в Баку: В России рассчитывают, что Баку и Ереван будут стремиться к шагам по нормализации отношений, а не создании новых разделительных линий
|Туркменистан избран на пост вице-председателя Европейской Экономической Комиссии ООН
|Туркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
|Интервью с Филипом Линчем (часть вторая)
|В Минобороны Армении отреагировали на обвинения Азербайджана о провокации на госгранице
|Джен Псаки призвала дождаться 24 апреля по вопросу признания Геноцида армян
|США дополнительно выделит Армении $12,9 млн. для более эффективной реализации прав и обязанностей граждан
|Председатель Сената Франции будет находится в Ереване 24 апреля
|Опрос MPG: В Армении очень доверяют российской вакцине "Спутник V"
|Армянские правоохранители задерживают предполагаемых организаторов и участников акций протеста в Сюникской области
|В преддверии 106-й годовщины Геноцида армян президент Армении обратился к лидерам более двух десятков стран и международных организаций
|ПАСЕ призвал Азербайджан незамедлительно вернуть всех удерживаемых армян
|Пашинян рассказал, куда были потрачены средства фонда "Айастан"
|МИД Арцаха строго осудил провокационные действия противника
|"Джавахкская диаспора России" призывает президента и парламент Грузии признать Геноцид армян
|Армения в течение 10 лет ежегодно будет предоставлять Арцаху дополнительное содействие в размере 10 млрд драмов
|ACBA Bank приступил к выпуску новых карт премиум класса
|Парламентарий: Важно не голосование. Важна повестка
|В Ереване откроется выставка "Наследие под угрозой: Арцах"
|Бундестаг Германии предоставляет возможность молодым людям из Армении получить международную парламентскую стипендию в Берлине
|Американист: На столе Байдена два проекта заявления на 24 апреля - один с термином "геноцид", другой без
|АО Арцаха призвала противника воздержаться от шагов по подрыву российской миротворческой миссии и запугиванию армянского населения
|За сутки в Армении выявили 881 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело - 887
|Два человека погибли, еще один пострадал в результате взрыва автомобиля на территории ЗАО "Джермук Групп"
|Более 100 конгрессменом США призывают Байдена признать Геноцид армян
|Оппозиционер: Визит Пашиняна в Сюник был связан с некоторыми изменениями, которые он не успел еще осуществить в пользу Азербайджана
|ВС Азербайджана обстреляли Степанакерт, и ряд сел в Арцахе и Сюнике
|Глава Европейского департамента МИД РА принял участие в он-лайн встрече со специальными посланниками стран Восточного партнерства
|Армения и Индия рассмотрели возможности расширения сотрудничества в области ИТ и научной сфере
|Вице-премьер Армении обсудил с главой делегации ЕС возможность применения инновационного механизма <обмена долгов на охрану окружающей среды>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Никол Пашинян надеется на резкую и жесткую реакцию силовиков на произошедшее в Мегри
|Пашинян рассказал о реалиях, которые привели к сегодняшнему статус-кво в Сюнике
|В Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нет ни слова о Зангезуре, о Сюнике и каком-либо коридоре - Пашинян
|Глава МИД Армении рассказал о приоритетах председательства в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
|Глава МИД Армении обвинил ОБСЕ в провале миссии по мирному разрешению конфликтов и споров
|Чавушоглу: События в Карабахе доказали - понятия замороженный конфликт не существует
|Посол России встретился с председателем партии "Во имя социальной справедливости"
|"Теплый прием" Пашиняну в Агараке и Мегри устроили известные круги - Пресс- секретарь.
|Жители Каджарана не пустили Пашиняна в город
|Путин: Россия сыграла главную роль в прекращении конфликта в Карабахе
|Арутюнян утвердил решение правительства о предоставлении госфинсодействия лицам, получившим материальный ущерб в результате азербайджанской агрессии
|В СК РА расследуют обстоятельства самоубийства военнослужащего Хачатряна
|Экспрессы Ереван-Гюмри-Ереван возобновляют работу, билеты теперь можно купить и онлайн
|Глава Сисиана послу США: Арцахцы мечтают вернуться на свою родину, но их дома под контролем врага
|Пашинян в спешке покинул Мегри
|Омбудсмен РА: Заявление Алиева о Зангезурском коридоре и угрозы в адрес населения Армении, доказывают геноцидальную политику Баку в отношении армян
|Политолог: Скрыв реальность, Пашинян подставил армянский народ
|Прогноз: Убедительная победа на выборах в Армении "черных" или "белых" положит начало диктатуре
|Общее число заболевших в Армении коронавирусом превысило 210 тыс. человек
|Ереван: Решительно осуждаем притязания президента Азербайджана к территориальной целостности Армении
|Татоян: Азербайджанские военные продолжают стрелять в непосредственной близости от сел Сюникской области Армении
|В ПАСЕ призвали Азербайджан незамедлительно вернуть армянских пленных
|Спикер парламента Армении призвал осудить незаконные действия Азербайджана на заседании ПА <Евронест>
|Армения в числе стран, где есть проблемы со свободой прессы по версии "Репортеров без границ"
|Эдмoн Марукян: Нас удивило голосование российской делегации в ПАСЕ
|Президент Армении с Омбудсменом посетили приграничные Давид-Бек и Шурнух
|Читать больше
|Прогноз: Убедительная победа на выборах в Армении "черных" или "белых" положит начало диктатуре
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