Четверг, 22 Апреля 2021 12:45

АрмИнфо. На стол президенту США Джо Байдену положили два проекта заявления на 24 апреля - один с термином "геноцид", другой без. Об этом сообщает американист Сурен Саркисян, при этом добавляя, что как правила эти заявления готовятся Советом безопасности США и Государственным департаментом.

"Документ, в котором присутствует термин "геноцид", является результатом исключительной работы армянской общины. Другое заявление, не содержащее термина, образовалось в результате турецкого лоббирования. Основанием для такого лоббирования послужили также протурецкие заявления властей Армении: Совбеза, вице-спикера НС, в формате Макунц", - отметил политолог.

По его словам, Анкара представила вышеуказанные заявления как процесс нормализации армяно-турецких отношений, которому будет препятствовать факт признания.

"Другими словами, власти Турции и Армении находятся на одной волне.

Кстати, есть и третий документ, который был распространен исследовательскими кругами во времена Трампа. В этом документе президент США ссылается на заявление Рейгана по резолюциям двух палат Конгресса, но не использует слово "геноцид" от своего имени. Я не уверен, что этот документ дошел до Белого дома", - добавил Саркисян.

В заключение эксперт констатировал, ни один президент никогда не был так близок к признанию Геноцида армян.

Отметим также, что сегодня более 100 американских конгрессменов выступили с открытым письмом к Джо Байдену, в котором призвали последнего исполнить обещание и признать Геноцид армян.