Четверг, 22 Апреля 2021 12:42

АрмИнфо. В последние дни в разных направлениях, противник из огнестрельного оружия разного калибра нарушал режим прекращения огня. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.

"Особенность указанных нарушений заключается в том, что если раньше противник вел огонь преимущественно в воздух, то теперь участились обстрелы боевых позиций Армии обороны и мирных приграничных населенных пунктов.

Убежденные, что вышеуказанные нарушения направлены на создание паники среди жителей Арцаха, а также на подрыв выполнения российской миротворческой миссии, мы призываем азербайджанскую сторону воздерживаться от подобных провокационных действий и придерживаться достигнутых договоренностей", - отмечается в сообщении АО НКР.

Ранее, стало известно, что противник накануне обстрелял Степанакерт и ряд населенных пунктов Арцаха.