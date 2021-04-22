Четверг, 22 Апреля 2021 12:41

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 4858 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 881 (18,1%), выздоровело - 887 человек, скончалось - 25.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 15 281 пациент.

Общее число заболевших достигло 211 399 (22,2%), выздоровело - 191 158 человек (90,1%), летальных исходов - 3 969 (1,8%). С момента вспышки пандемии в Армении провели 951 500 тестов.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 4 случая, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по

причине другой болезни. Общее число таких случаев достигло 991