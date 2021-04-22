Четверг, 22 Апреля 2021 12:40

АрмИнфо. Два человека погибли, еще один пострадал в результате взрыва автомобиля на территории компании ЗАО "Джермук Групп".

Как сообщает МСЧ РА, на пульт управления ведомства в 07:58 22 апреля поступил сигнал о том, что близ здания компании ЗАО "Джермук Групп" взорвался автомобиль, есть пострадавшие.

На место инцидента выехали два боевых расчета спасателей и оперативная группа кризисного управления МЧС РА. "Выяснилось, что на улице Аршакуняца 77/3, на территории "Джермук Групп" взорвался газовый баллон на автомобиле Toyota. До приезда спасателей Д.Г. и

С.Б. были госпитализированы в Медцентр Эребуни, где скончались. Спасатели извлекли и передали бригаде скорой помощи пострадавшего

Э.Е., который также был доставлен в Медцентр Эребуни. Врачи оценивают его состояние как тяжелое", - отметили в МЧС РА.