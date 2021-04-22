Четверг, 22 Апреля 2021 09:50

АрмИнфо.Противник 21 апреля обстрелял Степанакерт, а также села Мхитарашен и Шош.

"В Степанакерте пробита крыша жилого дома. Инцидент произошел 20 апреля около 15 часов. В момент обстрела в доме находились малолетние дети. До войны семья жила в Шуши. По словам хозяйки дома Карине Мунчян, полицейские и российские миротворцы побывали в доме, нашли и изъяли пулю. Ведется следствие", сообщает hetq.am.

Источник также добовлаяет, что села Мхитарашен и Шош обстреливались в течение 15-20 минут. Ожидается заявление МВД по этим инцидентам.

Меж тем мэр Капана Геворк Парсян сообщил, что накануне противник открыл огонь в направлении сел Пайласар и Дицмайри Сюникской области

РА. Он подчеркнул, что в этот раз противник стрелял дольше, ем обычно.