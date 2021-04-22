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АрмИнфо.Противник 21 апреля обстрелял Степанакерт, а также села Мхитарашен и Шош.
"В Степанакерте пробита крыша жилого дома. Инцидент произошел 20 апреля около 15 часов. В момент обстрела в доме находились малолетние дети. До войны семья жила в Шуши. По словам хозяйки дома Карине Мунчян, полицейские и российские миротворцы побывали в доме, нашли и изъяли пулю. Ведется следствие", сообщает hetq.am.
Источник также добовлаяет, что села Мхитарашен и Шош обстреливались в течение 15-20 минут. Ожидается заявление МВД по этим инцидентам.
Меж тем мэр Капана Геворк Парсян сообщил, что накануне противник открыл огонь в направлении сел Пайласар и Дицмайри Сюникской области
РА. Он подчеркнул, что в этот раз противник стрелял дольше, ем обычно.
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|ВС Азербайджана обстреляли Степанакерт, и ряд сел в Арцахе и Сюнике
|Глава Европейского департамента МИД РА принял участие в он-лайн встрече со специальными посланниками стран Восточного партнерства
|Армения и Индия рассмотрели возможности расширения сотрудничества в области ИТ и научной сфере
|Вице-премьер Армении обсудил с главой делегации ЕС возможность применения инновационного механизма <обмена долгов на охрану окружающей среды>
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|Глава МИД Армении рассказал о приоритетах председательства в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
|Глава МИД Армении обвинил ОБСЕ в провале миссии по мирному разрешению конфликтов и споров
|Чавушоглу: События в Карабахе доказали - понятия замороженный конфликт не существует
|Посол России встретился с председателем партии "Во имя социальной справедливости"
|"Теплый прием" Пашиняну в Агараке и Мегри устроили известные круги - Пресс- секретарь.
|Жители Каджарана не пустили Пашиняна в город
|Путин: Россия сыграла главную роль в прекращении конфликта в Карабахе
|Арутюнян утвердил решение правительства о предоставлении госфинсодействия лицам, получившим материальный ущерб в результате азербайджанской агрессии
|В СК РА расследуют обстоятельства самоубийства военнослужащего Хачатряна
|Экспрессы Ереван-Гюмри-Ереван возобновляют работу, билеты теперь можно купить и онлайн
|Глава Сисиана послу США: Арцахцы мечтают вернуться на свою родину, но их дома под контролем врага
|Пашинян в спешке покинул Мегри
|Омбудсмен РА: Заявление Алиева о Зангезурском коридоре и угрозы в адрес населения Армении, доказывают геноцидальную политику Баку в отношении армян
|Политолог: Скрыв реальность, Пашинян подставил армянский народ
|Прогноз: Убедительная победа на выборах в Армении "черных" или "белых" положит начало диктатуре
|Общее число заболевших в Армении коронавирусом превысило 210 тыс. человек
|Ереван: Решительно осуждаем притязания президента Азербайджана к территориальной целостности Армении
|Татоян: Азербайджанские военные продолжают стрелять в непосредственной близости от сел Сюникской области Армении
|В ПАСЕ призвали Азербайджан незамедлительно вернуть армянских пленных
|Спикер парламента Армении призвал осудить незаконные действия Азербайджана на заседании ПА <Евронест>
|Армения в числе стран, где есть проблемы со свободой прессы по версии "Репортеров без границ"
|Эдмoн Марукян: Нас удивило голосование российской делегации в ПАСЕ
|Президент Армении с Омбудсменом посетили приграничные Давид-Бек и Шурнух
|Голосование России в ПАСЕ по вопросу армянских военнопленных вызвало негативную реакцию в армянском обществе
|Заместители министра высокотехнологической промышленности и территориального управления и инфраструктур Армении лишились должностей
|Конверс Банк 20 апреля приступил к первичному размещению очередных драмовых и долларовых облигаций
|Эдмон Марукян предложил поправки в Конституцию - новые возможности для Диаспоры занимать госпосты в РА
|Прогноз: Выборы к разрешению кризиса не приведут
|В преддверии 24 апреля Анкара вновь запускает агитационную машину по отрицанию Геноцида армян в Османской империи
|Парламентарий: Угроза геноцида в отношении армян делает невозможной обретение Баку власти над Арцахом
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человека
|Совбез Армении выложил видеоролик выступления экс-главы Генштаба на заседании от 30 сентября 2020
|ГОРИЗОНТ 2100 приглашает на конкурс молодежь
|Никол Пашинян будет и.о главы правительства после отставки - Егоян
|Предложение Пашиняна о сокращении сроков военной службы направлено участникам общественного обсуждения - Егоян
|В МИД Армении обсудили перспективы реализации проекта "Персидский залив -Черное море"
|Четверо жителей Тавуша госпитализированы с пищевым отравлением: 12-летнего подростка спасти не удалось
|Президент Армении провел встречи с главами ряда общин Сюникской области
|Представители армянской делегации в ПАСЕ привлекли внимание на вопиющие действия Азербайджана в отношении армянских пленных и военнопленных
|Президент Армении побывал на боевых позициях в Сюникской области
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Бориса Авакяна сняли с должности в ГСЧС Арцаха после критики в адрес властей Армении
|АРФД примет участие во внеочередных парламентских выборах, в случае их проведения
|Коньяк ARARAT Nairi завоевал золотую медаль на Лондонском конкурсе спиртных напитков
|Для вывоза из страны заложенного транспортного средства потребуется разрешение залогодержателя
|Вопрос армянских военнопленных включен в повестку обсуждений ПАСЕ
|Беларусь Сегодня: "В Нагорном Карабахе появятся аналоги белорусских агрогородков"
|Армения повысила госпошлины на исковые заявления в суд
|Власти Армении о движении на дорогах 24 апреля и запланированных мероприятиях
|МИД: Армения не ведет каких-либо переговоров с Турцией по нормализации отношений
|Читать больше
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