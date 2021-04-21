Среда, 21 Апреля 2021 19:59

АрмИнфо. Глава Европейского департамента МИД РА Тигран Самвелян принял участие в он-лайн встрече со специальными посланниками 19 европейских стран, курирующих вопросы Восточного партнерства.

В ходе встречи говорилось о реализации Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA), вступившего в силу 1 марта 2010 года, и являющегося одним из ключевых факторов повестки дня проводимых в Армении реформ, а также задач в рамках Восточного партнерства в качестве платформы, основанной на общих ценностях и поставленных целях.

Стороны также затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности. Тигран Самвелян представил коллегам гуманитарную ситуацию в Арцахе и шаги, предпринимаемые для ее урегулирования. Глава департамента обратил внимание коллег на то, что Европейский суд по правам человека так и не применил обеспечительные меры в отношении Азербайджана.

Отметим, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине декабря прошлого года вынес решение по иску "Армения против Азербайджана". Суд, как указывается в его заявлении, подтвердил важность применения обеспечительных мер по этим делам и отклонил просьбу правительства Азербайджана отменить их. Согласно решению суда, Азербайджан грубо нарушает конвенции по правам человека, особенно в отношении статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания)".