Среда, 21 Апреля 2021 19:58

АрмИнфо. Армения и Индия рассмотрели возможности расширения сотрудничества в области ИТ и в научной сфере. Об этом стало известно по итогам встречи министра высокотехнологической промышленности Армении Айка Чобаняна и Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в РА Кишана Дан Деваля.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минтехпрома, стороны отметили высокий потенциал сотрудничества между двумя странами. Айк Чобанян предложил послу обсудить круг тех основных вопросов, в рамках которых можно будет развивать взаимодействие между Арменией и Индией в сфере высокотехнологичной промышленности. Придавая важность достигнутым ранее договоренностям и реализованным проектам, министр выступил с предложением создать новые грани и возможности сотрудничества.

В свою очередь посол Индии отметил, что вековая дружба, тесные историко-культурные связи, объединяющие два народа, являются основой для эффективного сотрудничества.