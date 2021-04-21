Среда, 21 Апреля 2021 19:57

АрмИнфо. Вице-премьер РА Тигран Авинян принял главу делегации ЕС в Армении, посла Андреа Викторин. Он поблагодарил ЕС за постоянную финансовую и техническую помощь, оказываемую стране в области экономики и управления, а также подчеркнул роль Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA), вступившего в силу 1 марта, в дальнейшее развитие отношений.

Говоря о среднесрочных программах восстановления и развития экономики, вице-премьер сказал, что они должны повысить конкурентоспособность страны за счет создания инновационных, технологических и эффективных механизмов устойчивого развития.

В рамках сотрудничества Армения-ЕС стороны затронули три основных направления: реформы государственного управления, цифровизация и инновации. Считая реформу государственного управления приоритетной задачей правительства, Тигран Авинян подчеркнул тесно сотрудничал с ЕС в этом направлении. Касаясь процесса цифровизации, он сказал, что правительство добилось значительного прогресса во внедрении единой системы госуслуг. Вице-премьер подверкнул также, что инновации и творчество являются необходимым условием стратегического планирования, предоставления услуг и являются важной составляющей фундаментальных изменений в экономике и работе институтах государственной службы.

На встрече обсуждались вопросы развития инфраструктур и модернизации страны. В этом контексте Авинян выделил сферы общественного транспорта, благоустройства дорог и авиационной безопасности. Было также затронуто сотрудничество в области энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии.

Стороны обсудили разработку госполитики для эффективного решения

проблем изменения климата, концентрации имеющихся ресурсов и

надлежащего управления ими. Обсуждались также перспективы

сотрудничества с ЕС в рамках применения инновационного механизма

<обмена долгов на охрану окружающей среды>, который позволяет снизить долговое бремя и при этом реализовывать программы развития.