Среда, 21 Апреля 2021 19:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 19, 19/6 на улице Дзорапи, частично Клиническая больница N3, жилые дома 10-16 на улице Гераци, частично собственные дома на 11-ой улице Айгестана, жилой дом 64 на улице Арами, ‘Айпост” на улице Саряна 22, Комиссия по регулированию общественных услуг РА на улице Саряна 22, жилые дома 24, 24а, 26 на улице Арами, жилые дома 17, 19, 21, 23, 25, 27/1 на улице Демирчяна, жилые дома 1, 1а, 3, 4-14, 5, 7-17 на улице Саряна, жилые дома 58-72, 64 на улице Пушкина, жилые дома 1а, 9, 11, 13, 17 на улице Парпеци, жилые дома 33-41, 35а, 35б на улице Туманяна, собственные дома 2-11 на 2-ом тупике Туманяна, жилой дом 26 на переулке Арами, собственные дома 1-59 на улице Руставели, собственные дома 1-19 на улице Фрика, собственные дома 1, 2, 12 на улице Тапарашрджикнери, собственные дома 1-9 на улице Сурб Ованнеса,

11:00-13:00 собственные дома улицы Севана;

11:00-17:00 жилой дом 3 на улице Адонца, жилой дом 3 на улице Толбухина, жилой дом 6 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на улице Н.Тиграняна, жилой дом 10 на улице Киевяна, жилой дом 12/1 на пр. Комитаса, собственные дома на 1-ой улице Камарака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 на улице Шарури, вспомогательное хозяйство на улице Шарури, жилые дома 1, 4, 6 на улице Шевченко, 4, 6, 8 на улице Ехбайрутян, собственные дома на улицах Папова, Тимирязева и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 39/9 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։00-16։30 улицы 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

11։00-14։00 воинская часть, редакция “Етер”, квартал ‘Ушардзан”, квартал “Нор”, квартал “Аревмтян”, гостевой дом “Сев кар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Прошян;

11։00-16։00 Аванаин хорурд, “Айпост”, Медцентр, Дом Культуры в общине Нор Гехи; частично села Дзорахбюр, Гехашен, Нор гюх;

11։00-16։30 жилые дома 12, 13, 14, 15, 16, 49 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бюрегаван;

11։00-17։00 улицы Шауямяна, Спандаряна, Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Ара Гехецика, Сафаряна, Нор таг, Нар-Доса, улицы Паруйра Севака 1, 2, 3, частично кварталы ‘Калер”, “Цирананоц” и “Болор охер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

в Гегаркуникской области:

11։00-12։00 община Лчашен полностью, общинный муниципалитет Лчашена, ООО “Туф Гранит”, “Гог Арс” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 община Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Мармарашен;

10։00-14։00 частично села Айнтап и Нор Харберд; село Овташат;

10։30-16։00 села Мргануш, Гетазат, Абовян, Вардашен; частично села Аревшат, Ланджазат, Дехдзут, Мргаван;

15։00-16։00 частично 3-ий квартал и школа N2 в городе Масис;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-14։00 частично улица Шаумяна в городе Джермук;

10։30-15։00 частично село Гетап;

10։00-16։00 частично село Кармрашен;

11։00-15։00 частично улица Андраника в городе Ехегнадзор;

в Лорийской области:

11։00-17։00 село Лернаван полностью, частично село Джрашен и село Даштадем;

в Сюникской области:

10։00-13։00 села Шинуайр, Алидзор, Аржис, Хот, Бардзраван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично село Шагат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.