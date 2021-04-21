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 Среда, 21 Апреля 2021 17:53
Наира Бадалян

Пашинян рассказал о реалиях, которые привели к сегодняшнему статус-кво в Сюнике

Пашинян рассказал о реалиях, которые привели к сегодняшнему статус-кво в Сюнике

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 апреля в ходе совещания в Сюникской областной администрации региона коснулся процесса демаркации в регионе.

По его словам, из-за того, что "в ходе 44-дневной войны оборонительные возможности Армении были не на достаточном уровне, было принято решение границу Сюника привести в соответствие с границей договора о коллективной безопасности, чтобы сработали системы коллективной безопасности".

Премьер напомнил, что армяно-российское военное сотрудничество распространяется на госграницы Армении. Эти границы, как указал глава кабмина, были очерчены, оговорены законом "Об административно-территориальном делении" от 2010 года. Документом, как пояснил Пашинян, закреплено, что приграничные Шурнух, Воротан в Сюнике граничит с Азербайджаном. "Хочу привлечь внимание - в документе не было указано, что Армения граничит с Арцахом. Вот это те реалии, которые привели к сегодняшнему статус-кво", - отметил он.


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