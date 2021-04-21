Среда, 21 Апреля 2021 17:47

АрмИнфо.По итогам 44-дневной войны в Арцахе ситуация вокруг Сюникской области Армении, в особенности, в плане безопасности, претерпела изменения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 апреля в ходе совещания в областной администрации региона.

По его словам, ситуация еще более усугубляется на фоне противоречивых и провокационных заявлений руководства Азербайджана. "С одной стороны, руководство Азербайджана заявляет о том, что не имеет территориальных претензий к Армении, с другой - делается заявление об открытии "Зангезурского коридора" силой. МИД Азербайджана сегодня вынуждено опровергло лидера своей страны", - указал он.

Тем не менее, Пашинян считает, что заявления главы Баку носят провокационный характер и должны быть оценены соответствующе, а Ереван должен адекватно противодействовать этому на международных площадках.

Никол Пашинян в очередной раз отметил, что в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нет ни слова о Зангезуре, о Сюнике и каком-либо коридоре. "Речь идет об открытии региональных коммуникаций. Заявлением от 11 января в Москве мы четко зафиксировали и интерпретировали, что должно произойти - открытие региональных путей коммуникации", - пояснил премьер.

Глава армянского кабмина подчеркнул, что, "если Баку говорит об открытии Зангезурского коридора, то, по той же логике, Ереван может потребовать открытия Нахичеванского коридора, северно-азербайджанского коридора, поскольку, согласно нашим договоренностям, Азербайджан может получить только такие коридоры, какие будут предоставлены Армении на территории Азербайджана и Нахичевана". В целом, как считает Пашинян, цель Баку - прервать процесс и отступить от договоренностей, таким образом, внести эскалацию в регионе и продолжить политику изоляции Армении