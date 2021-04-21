Среда, 21 Апреля 2021 17:38

АрмИнфо.Председательство Армении в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ начнется с диалога по вопросам безопасности о соблюдении международного гуманитарного права. Об этом глава МИД Армении Ара Айвазян заявил в ходе выступления на заседании Форума, принимая председательство от США.

Министр подчеркнул, что это позволит государствам-членам подтвердить свою приверженность принципам международного гуманитарного права, закрепленным в Кодексе поведения ОБСЕ, касающемся военно-политических аспектов безопасности.

"Мы верим, что ОБСЕ, как крупнейшая региональная организация безопасности, должна решительно отстаивать свои принципы борьбы с терроризмом, в частности с таким явлением как иностранные вооруженные террористы. Это требует согласованных, всеобъемлющих усилий и комплексного подхода, учитывая характер угрозы. Роль ОБСЕ в борьбе со всеми формами терроризма и в выполнении существующих обязательств будет в центре внимания совместного Постоянного совета форума по сотрудничеству в области безопасности", - сказал министр.

Вместе с тем он констатировал, что вопросы контроля над вооружениями и разоружением всегда были в центре внимания ОБСЕ, поскольку они имеют ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности.

Он напомнил, что в начале 1990-ых гг ОБСЕ не ограничивалась скромным набором мер по укреплению доверия, реализованных в Хельсинкском Заключительном акте и разработала режим контроля над обычными вооружениями в Европе, который считается краеугольным камнем европейской безопасности.

"Договор об обычных вооруженных силах в Европе, Венский документ о мерах доверия и безопасности, Договор по открытому небу и другие меры укрепления доверия доказали свою эффективность в повышении военной транспарентности и предсказуемости на протяжении многих лет. Однако очевидно, что сегодня мы переживаем кризис в этой сфере, поскольку многие государства-участники считают, что эти режимы больше не служат их интересам.

Таким образом, мы должны остановиться и переоценить основы всеобъемлющего сотрудничества и безопасности, на которых построены все режимы контроля над вооружениями. Без четкой приверженности всех государств-участников неприменению силы, коллективных усилий по предотвращению применения силы в регионе ОБСЕ эффективность юридически и политически обязательных механизмов не будет устойчивой", - убежден глава МИД Армении.

Учитывая вышесказанное, продолжил Айвазян, Армения в ходе своего председательства в Форуме, инициирует серию диалогов по безопасности, посвященных контролю над вооружениями, мерам доверия, войнам нового поколения, военным учениям, стрелковому оружию и легким вооружениям, при участии резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, предоставив возможность странам-участникам обсудить будущее этих мер, их роль и актуальность в укреплении европейской безопасности.

Глава МИД Армении также подчеркнул, что возникающие угрозы безопасности требуют сотрудничества между соответствующими организациями в системе усилий.

"Похожие сферы деятельности ОБСЕ и ОДКБ создают прочную основу для сотрудничества между двумя организациями. Диалог по вопросам безопасности о механизмах региональной безопасности во время председательства Армении направлен на обсуждение роли ОДКБ в решении вопросов региональной безопасности, противодействии текущим вызовам и угрозам безопасности, а также перспективам укрепления сотрудничества между сообществами ОБСЕ и ОДКБ", - добавил Айвазян.

В заключение он констатировал, что мир не может быть стабилен без поощрения прав человека, включая защиту прав женщин. "Женщины, мир и безопасность" - один из наших приоритетов и будет стоять в повестке дня председательства Армении в Форуме. Армения непреклонна в том, что женщины играют ключевую роль на всех этапах "конфликтного цикла", что мир будет более устойчивым при полном, равном и значимом участии женщин", - подытожил глава МИД Армении