Среда, 21 Апреля 2021 17:27

АрмИнфо.Армения принимает председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в период, когда безопасность, мир и стабильность в регионе действия Организации в силу ряда обстоятельств и факторов находятся под угрозой, больше чем когда-либо.

Об этом глава МИД Армении Ара Айвазян заявил в ходе выступления на заседании Форума, принимая председательство от США.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Айвазян в первую очередь констатировал, что карта безопасности Европы всегда охватывала более широкую географию, чем сама Европа и аналогичная логика, заложена в ОБСЕ, которая простирается от Ванкувера до Владивостока.

"Сорок шесть лет спустя после установления географических границ европейской безопасности мы должны признать, что ее нынешняя карта не полностью отражает текущие реалии. Новые угрозы европейской безопасности исходят в основном с юга, от Средиземного моря до Ближнего Востока",- сказал он, добавив, что угрозы, особенно исходящие от иностранных вооруженных террористов, находятся в центре внимания ОБСЕ с 2014 года, однако для создания эффективного потенциала противодействия этим угрозам безопасности было сделано очень мало.

По его словам, в результате чего, в 2020 году вследствие полного бездействия ОБСЕ был зафиксировано первый случай массового использования иностранных наемников из Сирии и Ливии в регионе действия Организации.

Главный дипломат также указал на разобщенность в ОБСЕ по вопросу безопасности и непропорционального внимания, уделяемое различным конфликтам и кризисам в регионе действия Организации.

"Во-вторых, механизмы по укреплению безопасности ОБСЕ были поставлены под сомнение из-за растущих разногласий по основным режимам контроля над вооружениями, механизмам укрепления доверия и безопасности. И здесь я имею в виду, прежде всего, тех, кто официально продолжает оставаться в этих режимах, подрывая их авторитет, совершая систематические, преднамеренные, массовые нарушения на протяжении многих лет. В результате целостность режима контроля над вооружениями была серьезно подорвана, что позволило некоторым государствам­участникам развить военный потенциал", - констатировал Айвазян.

В-третьих, продолжил армянский министр, глобальный упадок и эрозия многосторонности, которую не обошла стороной ОБСЕ, находит свое отражение в явных недостатках в использовании инструментов раннего предупреждения и предотвращения конфликтов.

"И последнее, но не менее важное: идеей безопасности и сотрудничества в Европе, будь то в рамках конференции или организации, была и остается недопустимость применения силы или войны", - сказал Айвазян. Вместе с тем он добавил, что Хельсинкский Заключительный акт продемонстрировал решимость государств-участников сотрудничать в целях снижения риска войны, участвовать в инклюзивном диалоге, в том числе путем поиска взаимосогласованных решений мирного урегулирования споров, даже в случае неспособности достичь решения.

"Но, это было 46 лет назад. В прошлом году применение силы Азербайджаном при непосредственном участии Турции с вовлечением иностранных вооруженных террористов продолжалось 44 дня, что привело к тысячам жертв в Арцахе, этнической чистке, военных преступлениях и десяткам тысяч перемещенных лиц.

Азербайджан не только оправдывает применение силы, но также утверждает, что он разрешил конфликт силой и создал новые реальности на местах. Реалии, созданные применением силы, не могут быть законными, поскольку они создают благоприятную среду для войны в любом конфликте или кризисной ситуации.

Сам факт того, что применение силы имело место в контексте конфликта, которым занимается ОБСЕ, ясно демонстрирует, что организация не смогла отстоять свои основные ценности, принципы и обязательства", - заметил Айвазян.

Таким образом, указал он, была поставлена под сомнение целесообразность ОБСЕ в качестве регионального механизма в соответствии с главой VIII Устава ООН, как главной организации для мирного урегулирования споров в регионе.

"Очевидно, что наша организация сегодня не соответствует требованиям Хельсинкского Заключительного акта. В частности, она не смогла предотвратить, предпринять своевременные действия или отреагировать на конфликты с помощью работы исполнительной власти. Успех миссий по разрешению конфликтов чаще всего является исключением из правила: мы сталкиваемся с опасностью превращения ОБСЕ в единый механизм разрешения конфликтов", - отметил Айвазян, добавив, что в ситуации, когда большая часть обязательств ОБСЕ, особенно в военно-политической сфере, не выполняется, возникает необходимость переоценить роль исполнительных органов, которые изначально были предназначены для оказания помощи государствам-членам в выполнении этих обязательств.

Министр также добавил, что сложившаяся обстановка безопасности в регионе ОБСЕ требует совместных усилий, приверженности и политической воли для поддержки всеобъемлющей, неделимой концепции безопасности на основе сотрудничества ОБСЕ и именно продвижением принципов и идей займется Армения в ходе 4-месячного председательства в Форуме.