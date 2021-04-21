Среда, 21 Апреля 2021 14:03

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян утвердил решение правительства о мероприятиях по государственному финансовому содействию физическим и юридическим лицам, понесшим материальный ущерб в результате военных действий, развязанных против Республики Арцах 27 сентября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, мероприятие будет осуществляться Комитетом кадастра и управления государственным имуществом Республики Арцах. Бенефициарам будет предоставлено государственное финансовое содействие за фактическую потерю имущества в виде денежной помощи и/или предоставлением простых казначейских векселей с ежегодной 10-процентной доходностью и 5-летним сроком погашения. Содействие до 5 миллионов драмов будет предоставлено в виде денежной помощи, а часть, превышающая эту сумму - в виде векселей, выпуском, оборотом, учетом и погашением которых в установленном порядке будет заниматься правительство Республики Арцах.

В случае осуществление бизнес - программы на территории республики, равно как и выполнения налоговых, кредитных и других кредиторских обязательств вексель может быть погашен до окончания срока.

Согласно решению правительства, если бенефициару программы было также предоставлено государственное содействие для выполнения кредитных обязательств, то содействие в рамках этой программы в размерах, предусмотренных программой, будет предоставлено в случае положительной разницы между оцененным размером потерянного имущества и содействия, предоставленного для погашения кредитных обязательств. Мероприятием предусмотрены виды потерянного имущества, подлежащего компенсации, и размеры соответствующего им содействия. С решением можно ознакомиться по следующей ссылке (http://bit.do/fQyj4).

Другим решением правительства от 19 апреля, утвержденного президентом Араиком Арутюняном, были внесены изменения и дополнения в программу государственного финансового содействия, направленного на выполнение кредитных обязательств физических и юридических лиц, оказавшихся в тяжелом положении в результате военных действий, развязанных против Республики Арцах 27 сентября 2020 года. Был расширен круг бенефициаров: вовлечены также кредиторы ломбардов. Согласно решению, содействие, предоставляемое физическим лицам, проживавшим на оккупированных Азербайджаном территориях, в размере всех обязательств по ипотечным и потребительским кредитам, будет оказано также по существующим обязательствам в финансово-кредитных организациях.

Хозяйствующим субъектам, являющимися бенефициарами программы, осуществлявшими экономическую деятельность на оккупированных территориях, равно как и понесшим ущерб в результате военных действий и имеющим обязательства по бизнес кредитам в финансово-кредитных организациях, будет предоставлено содействие в размере ущерба, но не более, чем в размере 50 процентов этих обязательств. С решением можно ознакомиться по следующей ссылке (http://bit.do/fQykM).

В тот же день глава государства подписал указ, согласно которому создана государственная комиссия по содействию физическим и юридическим лицам, понесшим материальный ущерб в результате войны, развязанной против Республики Арцах 27 сентября 2020 года.

Указом утверждены состав и порядок деятельности комиссии. Председателем комиссии назначен председатель комитета кадастра и управления государственным имуществом Карен Шахраманян.

В ближайшие дни после выполнения дополнительных работ уполномоченный орган распространит объявление, после чего граждане смогут обратиться в Комиссию для установления и утверждения размера материального ущерба и оказываемого государственного финансового содействия.