Среда, 21 Апреля 2021 13:38

АрмИнфо. Следственный комитет принял в производство уголовное дело по факту смерти военнослужащего Нарека Хачатряна.

В СК Армении напомнили, что по факту смерти военнослужащего было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 360.1 (доведение по неосторожности военнослужащего до самоубийства). Предпринимаются шаги для объективного и всестороннего расследования инцидента.

Напомним, что тело Хачатряна было обнаружено накануне в одной из воинских частей МО РА, расположенных на юге страны. Предположительно, он повесился.