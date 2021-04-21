Среда, 21 Апреля 2021 13:34

АрмИнфо.Электропоезда экспрессы ЭП2Д маршрута Ереван-Гюмри-Ереван, временно отмененные по техническим причинам, возобновляют свою работу.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, пассажиры смогут приобрести билеты, в том числе онлайн, заранее забронировав места, на сайте https://www.railway.am/arm/forpassaj.

Расписание остается неизменным: из Еревана экспрессы будут отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 09:15, из Гюмри - в 17:55.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.