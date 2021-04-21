Среда, 21 Апреля 2021 13:32

АрмИнфо.Посол США в РА Линн Трейси с рабочим визитом посетила общину Сисиан Сюникской области Армении.

Как сообщает пресс-служба общины Сисиан, посла сопровождали также глава ереванского офиса USAID Дэвид Хоффман и сотрудники посольства.

В ходе встречи с главой общины Сисиана Артуром Саркисяном Трейси поинтересовалась ситуацией в общине в послевоенный период и представила работу, проделанную Соединенными Штатами по поддержке перемещенных лиц из Арцаха, рассказав также об прилагаемых усилиях для идентификации останков погибших.

Посол также поинтересовалась настроениями арцахцев, проживающих в Сисиане, собираются ли они остаться в Сисиане или намерены вернуться.

Глава общины с сожалением констатировал, что война всей своей жестокостью полностью изменила повседневную жизнь Сисиана: община потеряла почти восемь десятков жителей во время войны, один десяток пропали без вести, есть раненые, и вместе с тем, возникли проблема связанные с безопасностью границы.

При этом на уточнение посла, изменились ли приоритетные отрасли развития общины, которыми являлись туризм и сельское хозяйство, Саркисян отметил, что вопрос безопасности границ затмевает все программы развития, По его словам, если нет безопасности, если существует неопределенность и отсутствуют ответы на многие вопросы, связанные с Сюником - единственным приоритетом и программой становится безопасность.

"Что касается поселившихся в Сисиане арцахцев, они мечтают вернуться на свою родину, но, к сожалению, их дома находятся в зоне контроля врага, и здесь община старается максимально облегчить их ношу", - отметил глава общины, добавив, что в центре их внимания также решение проблем семей, погибших за Родину героев.

В свою очередь Дэвид Хоффман рассказал о программах, разработанных USAID в Армении, большая часть из которых направлена на обеспечение арцахцев знаниями, необходимыми для трудоустройства. Также разработаны программы для развития сёл, туризма, а также повышения навыков социальных работников.

Линн Трейси и Дэвид Хоффман также посетили Сисианский фонд "Центр образования престарелых". Цель встречи - обсуждение результатов работы, проводимой в рамках программы "Бюджетное участие".

Визит состоялся 19 апреля. Примечательно, что в это время в Сюникской области РА с рабочим визитом находился и президент Армении Армен Саркисян.