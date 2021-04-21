Среда, 21 Апреля 2021 13:31

АрмИнфо.Посол Казахстана в РА Болат Иманбаев принял участие в церемонии передачи реставрационного оборудования и инструментов от имени Почетного консульства РК в Армении Институту древних рукописей "Матенадаран".

Как сообщает перс-служба посольства Казахстана, в ходе мероприятия состоялась встреча посла с директором Института Вааном Тер-Гевондяном. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области науки и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Тер-Гевондян выразил заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении культурного сотрудничества с Казахстаном. Особое внимание он уделил вопросам расширения партнерства между вузами и в научной сфере, а также отметил перспективы научного сотрудничества в вопросах обмена исследователями и преподавателями в рамках совместных проектов в области изучения древних армяно-кыпчакских письменных памятников.

В рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в текущем году, Посол рассказал о ключевых политических и экономических достижениях нашей страны за эти годы, а также проинформировал о запланированных юбилейных мероприятиях. Он ознакомил собеседника с политическими реформами Главы государства, направленными на дальнейшую демократизацию страны, актуальными программами социально­экономической модернизации и международными инициативами РК.

Во время мероприятия Институту древних рукописей Матенадаран был передан в дар комплект казахстанских книг, переведенных на армянский язык, включающий <Слова назидания> Абая Кунанбаева, <Путь Абая> Мухтара Ауэзова и <Антологию казахской литературы>.