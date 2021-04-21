Среда, 21 Апреля 2021 13:30

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол в спешке покинул город Мегри.Необъявленный визит Пашиняна в Сюникскую область начался накануне вечером.

Он посетил ряд сел, в том числе приграничный Шурнух, вследствие демаркации поделенный между Азербайджаном и Арменией, переночевал в Капане. В среду утром начался его визит в Мегри.

Жители города встретили его весьма бурно. Они скандировали "Никол - предатель!", 'Никол - турок!", "Капитулянт", "Убирайся". Горожане, в частности, возмущены молчанием властей и лично Пашиняна на уже ставшие регулярными угрозы президента Азербайджана. "Человеку, преклонившему колено перед турком, нет места в Мегри",- заявили они. Как считают собравшиеся, премьер посетил Сюник для того, чтобы на месте осмотреть территории, а затем и сдать Мегри, таким образом, осуществив мечту врага о захвате так называемого "Зангезурского коридора".

Обстановка постепенно накалялась, жители попытались перекрыть дорогу премьерскому кортежу, а полицейские - оттеснить их. В результате, произошла потасовка между местными и силами правопорядка.

Напомним, 21 декабря 2020 года жители Сюника не позволили Пашиняну въехать в область, перекрыв трассу возле Гориса. Тогда премьер довольствовался посещением Сисиана. Как потом пояснил сам Пашинян, он решил прервать поездку в Сюникскую область, поскольку "не намерен поддаваться на провокации, особенно с учетом объявленного в стране траура".