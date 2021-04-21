Среда, 21 Апреля 2021 11:35

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 4 641 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 033 граждан (22,2%), выздоровело - 583, скончалось - 25. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получают 15 316 пациентов.

С момента вспышки пандемии, общее число заболевших в Армении коронавирусом достигло 210 518, что составляет 22,2% от суммарного количества граждан, сдавших тест. При этом выздоровел 190 271 человек (90,4%), летальных исходов - 3 944 (1,8%).

За минувшие сутки было зарегистрировано также 5 случаев, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев достигло 987.