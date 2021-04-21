Среда, 21 Апреля 2021 11:02

АрмИнфо. Решительно осуждаем притязания президента Азербайджана к территориальной целостности Армении и угрозы применить силу. Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь МИД Армении Анны Нагдалян в связи с заявлением президента АР Ильхама Алиева, сделанные в эфире гостелевидения.

При этом Нагдалян подчеркнула, что подобные заявления наносят серьезный ущерб региональному миру и стабильности, вместе с тем раскрывают ложный характер недавних заявлений Азербайджана о мире и примирении.

"Примечательно, что подобные угрозы исходят накануне годовщины Геноцида армян и преследует цель говорить с армянским народом с позиции силы.

Мы находимся в постоянном контакте с нашим стратегическим союзником, а также со всеми нашими партнерами, заинтересованными в мире на Южном Кавказе.

Армения примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - отметила представитель армянского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что президент АР Ильхам Алиев накануне в интервью Азербайджанскому телевидению заявил, что создание Зангезурского коридора полностью отвечает азербайджанским национальным, историческим и будущим интересам. "Мы исполним задачу по осуществлению Зангезурского коридора, хочет того Армения или нет. Если захочет Армения, это можно решить просто, если не захочет - мы решим это силой. Я говорил до войны и во время войны, что они должны убраться с нашей земли по доброй воле, иначе мы их вышвырнем. Так и произошло. Тоже самое будет и с Зангезурским коридором. Азербайджанский народ вернется в захваченный Зангезур спустя 101 год ", - отметил Алиев.